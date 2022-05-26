Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая — Дня Независимости.

Китайский лидер отметил, что между двумя странами углубляется взаимное политическое доверие, активно развивается сотрудничество по совместному проекту «Один пояс, один путь», укрепляется взаимодействие на международной арене.

«Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений я готов приложить с вами совместные усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на новый уровень на благо наших стран и народов», — сказал Си Цзиньпин.