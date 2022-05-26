На данном этапе Анкара не намерена отказываться от поставок газа из России, однако готова обсуждать энергетический вопрос с коллегами из Израиля. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе исторического визита в Израиль.

«Энергетический вопрос будет обсуждаться между министрами энергетики [Турции и Израиля]. Если Израиль достигнет объемов газа для экспорта в Европу, то Турция станет единственным экономическим маршрутом [чтобы это осуществить]», — подчеркнул дипломат.