Венгерское правительство Виктора Орбана шантажирует Европейский союз, блокируя нефтяное эмбарго против России, но с ним тоже можно разговаривать на языке силы. Об этом сказала советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

«Венгрия воспользовалась ситуацией. Их аппетит по фондам Европейского союза растет ежедневно. Они решили, что у них настало звездное время, когда можно требовать все что угодно, лишь бы не разрушить европейское единство», — сказала Зеркаль во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности во вторник.

Она считает, что правительство Украины и президент Владимир Зеленский могли бы ответить Орбану «на том языке, который он понимает».

«В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод «Дружба». Даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая также получает нефть через «Дружбу», в Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним что-то произошло», — сказала Зеркаль.