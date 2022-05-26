Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил использовать его страну в качестве площадки для проведения переговоров между Россией и Украиной, сообщает агентство Fars.

По его словам, Тегеран выступает за политическое решение конфликта в Украине и переговоры.

«На прошлой неделе я сообщил [главе МИД РФ Сергею] Лаврову, что Иран готов стать площадкой для двух сторон», — заявил министр, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он добавил, что причиной украинского кризиса стали действия США и НАТО, которые спровоцировали Кремль, пытаясь расширить свое влияние.