Ведутся переговоры о совместном производстве с Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Akıncı. Об этом АПА сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Он отметил, что в настоящее время соответствующие структуры продолжают переговоры с Азербайджаном:

«Сейчас мы рассматриваем, что могли бы совместно производить. Соответствующие структуры Турции тесно сотрудничают с Азербайджаном».

Министр также подчеркнул, что Турция готова оказать поддержку Азербайджану в космической сфере, в том числе, в сфере производства спутников.