26 мая 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности, осуществляемой Организацией тюркских государств по различным направлениям, а также активного участия Азербайджана в работе организации.

Джейхун Байрамов сослался на богатую повестку дня Организации тюркских государств, с удовлетворением отметил осуществляемый интенсивный диалог. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах под эгидой Организации тюркских государств.

Багдад Амреев с удовлетворением отметил важность встречи с главой государства, а также встречи министров информации и высоких технологий государств-членов организации тюркских государств. Напомнив, что город Шуша был объявлен культурной столицей тюркского мира в 2023 году, генеральный секретарь сказал, что в связи с этим в Шуше будет проведен ряд культурных мероприятий.

На встрече также обсуждались мероприятия, которые организация планирует провести в ближайшие месяцы.