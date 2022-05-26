Ирпень посетила премьер-министр Финляндии, председатель Социал-демократической партии Санна Марин.

Об этом сообщили в Ирпенском горсовете, напомнив, что во время войны было повреждено более 70% города.

Показали последствия «русского мира», обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, — отметила секретарь горсовета Анжела Макеева.

Она поблагодарила Финляндию за позицию по территориальной целостности Украины, введение жестких санкций против России и военную поддержку и помощь.