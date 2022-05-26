Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны присоединиться к усилиям по изоляции России, заявив, что нельзя дать Путину победить в Украине, что «воодушевило бы других поджигателей войны».

Об этом он заявил во время выступления в Давосе, пишет Bloomberg

«Путин хочет вернуться к мировому порядку, в котором сильные диктуют, что правильно. Это империализм», — сказал Шольц

Шольц сказал, что вторжение России в Украину подрывает международный порядок основанный на правилах сотрудничества, который в последние десятилетия ограничивал масштабные военные конфликты.

«Поэтому наша цель предельно ясна: Путин не должен выиграть свою войну. И я убежден: он ее не выиграет», — заявил он.

Путин завершит военную кампанию, если поймет, что не может сломить оборону Украины, сказал он, добавив, что «именно поэтому мы поддерживаем Украину».

«Речь идет о том, чтобы дать понять Путину: не будет продиктованного мира. Украина этого не примет, и мы тоже», — сказал он.