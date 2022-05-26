Российская сторона вышлет американского журналиста или одно из американских СМИ в Москве в случае новой блокировки брифинга МИД РФ на платформе YouTube.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе «Роль информации в большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности», передает ТАСС.

«У меня заблокировали пару брифингов. Что мы сделали — мы просто пришли и сказали: «Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой». Все. Не из разряда «делайте, что хотите». Еще один заблокированный брифинг — и мы назовем конкретное имя или конкретное СМИ, которое поедет к себе восвояси», — сказала Захарова.