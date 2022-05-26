27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью составит 13-15°, днем — 19-24° тепла. В Баку ночью 13-15°, днем — 22-24° тепла.

Атмосферное давление выше нормы — 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем — 22-27° тепла, в горах ночью — 3-8°, днем — 10-15° тепла.