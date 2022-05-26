С момента вторжения в Украину Россия уже потеряла 29 600 военных, 1 315 танков, 3 235 боевых бронированных машин и 617 артиллерийских систем, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 26.05 ориентировочно составили:
личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1 315 (+10) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 235 (+22) ед,
артиллерийских систем – 617 (+11) ед,
РСЗО – 201 (+0) ед,
средств ПВО – 93 (+0) ед,
самолетов – 206 (+0) ед,
вертолетов – 170 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11) ед,
крылатых ракет – 114 (+2) ед,
кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 225 (+8) ед,
специальной техники – 47 (+3).
Наибольшие потери России за прошедшие сутки были на Авдеевском направлении.
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