Бойцы ВСУ ликвидировали майора ГРУ и еще нескольких русских офицеров.

Это: командир 1го отряда 16 обрспн ГРУ майор Мелехин Юрий из города Уварово Тамбовской обл. во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии, + вместе с ним еще 4 солдата;

танкист капитан Алексей Ухачев во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;

старший лейтенант Владимир Колядов из Краснодарского края области во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;

лейтенант-вертолетчик Хрипунов Александр из города Бор Нижегородской области во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;

«Заблудились на «учениях», но уже правильно вернулись домой», — пишет «Оперативный ВСУ».