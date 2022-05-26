Бойцы ВСУ ликвидировали майора ГРУ и еще нескольких русских офицеров.
Это: командир 1го отряда 16 обрспн ГРУ майор Мелехин Юрий из города Уварово Тамбовской обл. во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии, + вместе с ним еще 4 солдата;
танкист капитан Алексей Ухачев во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;
старший лейтенант Владимир Колядов из Краснодарского края области во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;
лейтенант-вертолетчик Хрипунов Александр из города Бор Нижегородской области во время обучения в военном училище пропустил занятия по топографии;
«Заблудились на «учениях», но уже правильно вернулись домой», — пишет «Оперативный ВСУ».
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