Литовские волонтеры открыли сбор средств на приобретение для украинской армии турецкого ударного БПЛА Bayraktar. Об этом сообщается на странице инициатора сбора Андриуса Тапинаса в Фейсбуке.

Министерство обороны Литвы и Турции, а также производитель дронов дал добро на закупку беспилотника для нужд Украины. Указывается, что в ходе российского вторжение «Байрактар» уже уничтожил не одну цель: командные пункты, танки, ракетные установки, катера «Раптор». Вероятно, они также способствовали гибели крейсера «Москва».

«Наверное, впервые в истории, граждане одного государства могут покупать и дарить такое тяжелое вооружение другому государству», — пишет Тапинас.

Всего нужно собрать 5 млн евро на приобретение ударного Bayraktar в течение трех недель. По состоянию на утро 26 мая людям удалось собрать 1 291 345 евро.