В Насиминском районе Баку на пересечении улиц Самеда Вургуна и Сулеймана Рагимова произошло ДТП с участием сотрудников полиции.

Водитель автомобиля Mercedes на высокой скорости въехал на перекресток, в этот момент в него врезался автомобиль марки “Fiat”, которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы Управления полиции Насиминского района, передает АПА.

При ДТП два сотрудника полиции и водитель “Мерседеса” получили тяжелые травмы.

На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы и управления полиции Насиминского района.