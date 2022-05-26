Минобороны России открывает два морских гуманитарных коридора для выхода иностранных судов из портов на Чёрном и Азовском морях. Они будут работать ежедневно с 8 до 19:00 по московскому времени (9.00 — 20.00 — бак.вр.). Как пояснил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, это будут полосы для безопасного движения.

«В Чёрном море — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяжённостью 80 миль и шириной 3 мили», — уточнил Мизинцев.

В Азовском море коридор будет создан для выхода из порта Мариуполь, протяжённостью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Чёрного моря, добавил Мизинцев.