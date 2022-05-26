Введение Сербией антироссийских санкций в данный момент невозможно, сказал президент страны Александр Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Журналисты спросили у главы государства, есть ли возможность того, что Белград поддержит западные санкции против Москвы.

«Сейчас не существует такой возможности. Что будет в будущем, я не знаю, что принесет эта жизнь и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется и после не выполняет этого», — цитирует политика РИА Новости.