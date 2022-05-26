Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что в Вашингтоне призывают не отключать Россию от интернета, чтобы в страну продолжала поступать информация.

«Мы призываем вовлечённых игроков по всему миру не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России», — сказал Прайс.

Ранее гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что видеохостинг YouTube продолжает работу в России, так как считает важным «доставлять независимые новости».