РФ принимает меры по усилению украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски украинских войск на другие угрожающие ей направления. Об этом 25 мая сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, в дальнейшем существует возможность продолжения ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, а также артобстрелов приграничных районов Украины.

Мотузяник также отметил, что определенные подразделения из Беларуси (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

«К концу мая текущего года на десяти полигонах в Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областях запланированы практические действия очередного этапа проверки боеготовности из республики Беларусь. В рамках этих учений предполагается снятие ВВТ с хранения, а также совершение маршей», — рассказал спикер Министерства обороны Украины.