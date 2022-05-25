Неприятная ситуация. Потому что мы проиграли сейчас российской армии по темпам. Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают — использовали все возможные силы и средства централизованного государства.

Об этом сегодня заявил Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

«И мы сейчас отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Возможным делает возврат российской армии на север нашей страны, усиление давления по линии Херсон — Запорожье.

И это все на фоне очень сильного раскола в украинском обществе, вызванного усталостью от войны, массой претензий друг к другу. Народ начал конкретно срываться друг на друга, конкретно истерить обвинениями…

А давайте представим, что на это накладывается падение Северодонецка, попадание нашей группировки в окружение. Что начнется в нашем обществе?», — сказал Арестович.

По мнению Арестовича, «эта фаза продлится месяц-полтора, пока не придет западная помощь по ленд-лизу».

«А пока положение на фронте будет усугубляться. Возможны и окружения, и оставления населенных пунктов, и тяжелые потери…

Нас ждет очень тяжелый месяц депрессии, местами доходящей до паники, взаимных тяжелых обвинений, традиционного украинского срача, который кое-какие силы попытаются перевести в политический капитал», — считает Арестович.