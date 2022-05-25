Начиная с 1 июня в Германии отменяются связанные с коронавирусом ограничения на въезд в страну.

По данным агентства Dpa, правительство ФРГ в среду приняло решение смягчить действующие правила въезда. «С 1 июня въезжающим в Германию больше не потребуется подтверждение того, что они вакцинированы от коронавируса, переболели им или же прошли тестирование (так называемое «правило 3G», которое сейчас действует для всех лиц от 12 лет)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что действия ограничений приостанавливаются «до конца августа».