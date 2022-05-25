Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил сегодня, что в Европе образовался «пропутинский блок» из нескольких стран, которые выступают за скорейшее умиротворение России путём переговоров.

По его словам, текущая обстановка на фронте, в котором Украина находится в непростой ситуации на Востоке — прямая вина в том числе Германии, которая до сих пор затягивает поставки танков, БМП и гаубиц.

Между тем, по данным Reuters, Италия, Венгрия и Кипр поддержали внесение в проект итогового заявления заседания ЕС 30-31 мая пункт о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией.

По данным агентства, с инициативой выступила Италия. Её поддержали только Венгрия и Кипр, критически настроенные по отношению к новому пакету европейских санкций против России.

