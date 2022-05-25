Война, которую Россия без всякой причины развязала против Украины, – это геноцид с убийством десятков тысяч мирных граждан. Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью изданию «НВ Бизнес».

«24 февраля Россия развязала в Украине страшную войну. Она напала на нашу страну без единой причины и предлога, российские военные убили десятки тысяч мирных граждан, детей, женщин и стариков, разрушили инфраструктуру нашей страны. Действия России в Украине – это геноцид и военные преступления. Это не радикальная, а честная и справедливая позиция, на которой я настаиваю и не боюсь ее занимать. Бояться нужно не спецслужб, а собственной совести. Молчать в этой ситуации я не буду – для меня это недопустимо», – заявил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что сейчас все его усилия направлены на помощь украинской армии и пострадавшим от войны соотечественникам.

«После встречи с президентом 23 февраля вечером я ужинал со своими друзьями у себя дома, в Киеве. Большинство, как и я, были уверены, что война начнется. И они мне задали этот же вопрос: почему я не уехал сразу. Вам отвечу то же, что сказал и им: войну я встречу в своем доме, в Украине, как и вы. Прилететь и тут же улететь – недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески», – отметил бизнесмен.