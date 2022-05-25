В Запорожскую область во временно оккупированный город Мелитополь прибыл состав из аннексированного Крыма со старыми танками Т-62, которые выпускались в 50-60-х годах. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в среду, 25 мая.

«Они (танки) не имеют ни минимальной активной защиты, ни современных прицелов и системы управления стрельбой. Эти танки крайне уязвимы не то что для Javelin или NLAW, а и для обычных советских РПГ», – отметил Геращенко.

По его данным, Т-62 будут переданы «ополчению» так называемых «ЛДНР», которое россияне между собой называют «фарш».

В свою очередь Telegram-канал Диванно-штурмовая бригада сообщает, что количество снимаемых с хранения танков Т-62 – 312 единиц. Эти машины находились на базах хранения в Крыму и Ростовской области РФ.

«Танки Т-62 не производились в СССР с 1975 года, а в России должны были полностью быть выведены из войск и утилизированы с 2011 года… Но, в 2015 Россия развернула поставки танков Т-62 в войска Башара Асада, затем они стали штучно, но появляться в ВС РФ, а в 2018 году на сайте госзакупок был размещен заказ на модернизацию танков Т-62, включая установку новой пушки», – говорится в сообщении.