С сегодняшнего дня корабли, входящие в состав морского флота ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO), возобновили деятельность в акватории Каспия.

Данную информацию. приводит руководитель пресс-службы ASCO Мехман Мехдиев.

Согласно его заявлению, в случае ветреной погоды судам отправляется предупреждение о принятии превентивных мер безопасности.

«В такие дни обеспечивается заход судов в безопасные места, служащие для укрытия от непогоды», — отметил Мехдиев.