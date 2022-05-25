Западные страны должны ввести запрет на перевоз российского сырья морским транспортом и утвердить эмбарго на энергоресурсы РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что эмбарго на энергоресурсы и введение санкций против морской индустрии, которая перевозит российские нефть и газ, приведут к тому, что «экономика РФ начнет задыхаться».

«Это единственный способ действительно поставить Путина в экономически уязвимую позицию. На данный момент он чувствует себя достаточно безопасно, потому что его карманы полны денег, а цены на нефть продолжают расти», — заявил министр.

При этом глава МИД поблагодарил союзников Украины за введенные ранее санкции.

«Мы ценим санкции, которые уже были введены. Некоторые из них особенно помогают, поскольку стратегически подрывают российскую стабильность или уже сделали невозможным для России производить больше современного оружия из-за санкций», — отметил Кулеба.