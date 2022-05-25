Многодетная семья в России должна утвердиться как норма. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе заседания Госсовета.

«Что для России многодетная семья — это нам хорошо известно, это всегда было у нас в России традицией. Нужно эту традицию возвращать, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что семья, где растут трое, четверо и более детей «уже сама по себе имеет высокий статус». По словам главы государства, она «должна иметь в нашем общественном сознании такой статус и поддерживаться со стороны государства».