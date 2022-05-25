Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе «чрезвычайно плоха» для украинских войск и его стране срочно нужны западные системы РСЗО.

«Есть разные типы вооружения, которые должны поставляться, и есть определенный график, время для поставок. Ситуация с поставкой оружия сейчас гораздо лучше по сравнению с тем, что было месяц назад. Соединенные Штаты заслуживают уважения за то, что собрали группу «Рамштайн» и координацию всех усилий, – отметил Кулеба.

По его словам, по результатам около десяти двусторонних встреч в кулуарах форума в Давосе стало ясно, что проблема заключается в том, что другие страны возлагаются на США.

«Когда я говорю некоторым: я знаю, что у вас есть реактивные системы залпового огня, они крайне необходимы, предоставьте их нам. Первый вопрос в ответ, который мне задают: американцы ли вам не предоставили их уже? Это бремя быть лидером. Все смотрят на вас. Поэтому Вашингтон должен сдержать обещания и обеспечить нас реактивными системами залпового огня как можно скорее, остальные последуют. Если мы не получим реактивные системы залпового огня как можно скорее, ситуация на Донбассе станет еще хуже, чем она сейчас. Я не хочу, чтобы у всех было ощущение, что все более или менее хорошо с войной. Ситуация на Донбассе чрезвычайно плоха. Некоторые деревни уже не существуют, физически, поскольку они в руинах. Если мы не получим реактивные системы залпового огня, мы не сможем освободить Херсон, и есть люди, которые ждут увольнения. Мы не можем разрешить, чтобы Россия оставалась в Херсоне. Поскольку если они останутся, у них будет стратегическая позиция создавать угрозу центральной Украине, но также юго-западной Украине в направлении Одессы, и они продолжат воровать наше зерно, — подчеркнул глава МИД Украины.