Мировых запасов пшеницы осталось примерно на 10 недель, ситуация хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Об этом на Совете Безопасности ООН сообщила генеральный директор аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер.

По ее словам, война между Россией и Украиной, которые совместно производят около трети мировой пшеницы, «просто подлил масла в давно горящий огонь», то есть, война не является первопричиной сложившейся ситуации.

«Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии Covid-19, выявил хрупкость наших цепочек поставок. Я говорю об этом, чтобы вы все понимали, что даже если конфликт завтра закончится, наша проблема продовольственной безопасности не исчезнет в ближайшее время без согласованных действий», — сказала она.

По ее словам, из-за роста цен на основные сельскохозяйственные культуры в этом году еще 400 миллионов человек во всем мире оказались в зоне «продовольственных рисков».

«В то время как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, является самой экстремальной за последние 20 лет», — сказала Маркер.