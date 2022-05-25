Утвержден «Договор о сотрудничестве в сфере обороны между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Латвийской Республики».
Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Утвержден «Договор о сотрудничестве в сфере обороны между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Латвийской Республики».
Соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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