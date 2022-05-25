Нормализация отношений с Израилем поможет усилиям по поиску мирного решения израильско-палестинского конфликта.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Иерусалиме в рамках первого визита в Израиль за 15 лет, передает AP.

Выступая на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой, Чавушоглу сказал, что «работа над позитивной повесткой дня также может помочь более конструктивно разрешить наши разногласия». Он добавил, что общение между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его израильским коллегой помогло снизить напряженность между Израилем и палестинцами в Иерусалиме во время Рамадана.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что две страны «всегда знали, как вернуться к диалогу и сотрудничеству». «Народы с долгой историей всегда знают, как закрыть одну главу и открыть новую. Именно это мы и делаем здесь сегодня», — сказал он.

По его словам, Израиль и Турция открывают новую главу в своих отношениях после «взлетов и падений» и работают над расширением экономического партнерства.

«Цель состоит в том, чтобы сформировать и расширить экономическое и гражданское сотрудничество между нашими странами, а также использовать наши две страны, сравнительные преимущества на региональном и глобальном уровнях, даже во время пандемии и даже во времена политической напряженности», — отметил Лапид, добавив, две страны начнут работу над новым соглашением о гражданской авиации.