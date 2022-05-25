Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене верхнего возрастного предела для граждан РФ и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Ранее в среду Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении и сразу в целом.

При голосовании 159 сенаторов поддержали закон, один человек воздержался.

В настоящее время первый контракт о прохождении военной службы «заключают граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет».

«Предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы», — говорится в пояснительной записке.