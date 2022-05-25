Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС России.

Александр Куренко занимал пост замдиректора Росгвардии. Об этом «Интерфаксу» рассказал депутат Александр Хинштейн.

По его данным, Куренков курировал боевую подготовку в Росгвардии, а служил в ФСБ и в ФСО.

Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Министру присвоили звание Героя России посмертно. Зиничев, как и Куренков, был выходцем из спецслужб. С 1987 года он служил в КГБ, затем — в ФСБ. С 2006 по 2015 год Зиничев состоял в личной охране президента и был адъютантом Путина.