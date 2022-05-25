«В начале прошлого года в Азербайджане повысились цены на топливо, газ и другую продукцию».

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта «Об исполнении государственного бюджета на 2021 год», сообщает Report.

«Это был очень тяжелый шаг. Но если мы сегодня посмотрим на цены на газ в мировом масштабе, то увидим, что газ у нас стоит копейки», — сказал министр.