25 мая 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Как сообщили в МИД, министры обменялись мнениями по широкой повестке двустороннего сотрудничества между двумя странами.
В то же время были обсуждены вопросы сотрудничества на многосторонних платформах.
Министры обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности о сотрудничестве в экономической, транспортной и логистической сферах.
Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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