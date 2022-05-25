25 мая 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщили в МИД, министры обменялись мнениями по широкой повестке двустороннего сотрудничества между двумя странами.

В то же время были обсуждены вопросы сотрудничества на многосторонних платформах.

Министры обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности о сотрудничестве в экономической, транспортной и логистической сферах.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.