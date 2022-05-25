Президент РФ Владимир Путин в среду посетит один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненые участники «спецоперации» в Украине, и пообщается с ними, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Раньше так бывало неоднократно, как вы помните», — сказал Песков.

Песков добавил, что глава государства постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим.

«Он постоянно занимается этой темой. График позволил съездить лично», — сказал он.