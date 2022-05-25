Война России в Украине полностью провалилась, и Кремль находится на полпути, чтобы признать президента Владимира Зеленского и правительство Украины. Об этом заявил Бывший командующий сепаратистов Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков, сообщает «Главред».

Он рассказал, что, по замыслу РФ, 24 мая 2022 года должна была завершиться так называемая спецоперация. Она была направлена на полное переформатирование границ Украины, а также проведение в ее рамках «денацификации» и «демилитаризации». Вместо этого спустя три месяца риторика Кремля сменилась до «защиты Луганской и Донецкой народных республик».

«Что мы имеем сейчас? Куда-то пропала демилитаризация, куда-то пропала денацификация Украины. Их нет. Зато сейчас на первый план вылезла защита «ДНР», «ЛНР» как основная цель проведения спецоперации», — сказал он.

Гиркин считает, что официальная Москва находится на полпути, чтобы признать президента Украины Владимира Зеленского и его команду «уважаемыми киевскими партнерами». Однако этого, убежден Гиркин, не произойдет.

«Потому что еще полпути навстречу должны пройти «уважаемые киевские партнеры». А они не собираются. Они собираются воевать. Более того, собираются воевать не на словах, как наши «великие» кремлевские политики, а предпринимают все усилия для этого, заручившись мощной и реальной поддержкой своих западных партнеров», – подчеркнул он.

Далее он отметил предприимчивость цивилизованного мира, который стоит в очереди, чтобы оказывать содействие Украине в борьбе с российской оккупацией. Сейчас в Кремле понимают, что ситуация развивается по крайне негативному сценарию, но не готовы это доложить президенту РФ.

«Надежды на то, что удастся затянуть этот конфликт по ирано-иракскому типу на долгие годы только приведут к нашей полной капитуляции. Затяжная война Российской Федерации противопоказана, она ее не потянет по экономическим, социальным, политическим и другим причинам», – подытожил он.