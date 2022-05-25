ВСУ отбили 9 атак и уничтожили российский беспилотный авиакомплекс ZALA.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак российских войск, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одна единица другой автомобильной техники, сообщает Генштаб ВСУ.

Подразделения противовоздушной обороны на указанном направлении уничтожили шесть БПЛА типа «Орлан-10» и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA.