Вооруженные силы Китайской Народной Республики (КНР) устроили военные учения в акватории около острова Тайвань как «серьезное предостережение» Соединенным Штатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

«На днях Восточная зона боевого командования НОАК провела патрулирование и комплексные военные учения в режиме реального боя…», — уточнил представитель ведомства.

По словам Ши И, в ходе учений были задействованы различные воды войск Китая. Учения организовали, чтобы предупредить Тайвань и США на фоне их совместных действий, заключил представитель НОАК.

Подробности учений с участием Китаем и количество задействованной военной техники не приводятся.