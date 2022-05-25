Южная Корея и Соединенные Штаты провели ракетные пуски в ответ на проведенные испытания КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов.

«В ответ на провокационный пуск баллистической ракеты были проведены [учения] Elephant Walk и совместные пуски ракет класса «земля-земля» США и Республики Корея», — говорится в сообщении.

Утром 25 мая Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным Минобороны Японии, ущерба от проведенного Северной Кореей запуска пока не зафиксировано.