Нужно создать «зеленый коридор» для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную продовольственную ситуацию в мире, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе разговора со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок в формате видеоконференции.

«В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении России и Украине зеленого коридора для экспорта зерна. Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами», — приводит слова Ван И сайт МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность международного сообщества, Китай «никогда не останется в стороне», добавив, что Пекин непрерывно предоставляет экстренную продовольственную помощь наиболее нуждающимся странам.