В Украине аккредитованы 8727 представителей украинских и иностранных СМИ для освещения событий в районах проведения боевых действий и информирования о военных преступлениях России. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook во вторник.

«По состоянию на сегодня, 24 мая, Министерство обороны аккредитовало 8727 представителей отечественных и иностранных СМИ. Всего же до сегодняшнего дня было получено 9362 заявки на аккредитацию», – написала она.

По словам Маляр, сейчас более полутысячи медиа-работников находятся в процессе получения официального предоставленного права на освещение событий войны.

Также она напомнила, что аккредитация происходит в соответствии с приказом главнокомандующего ВСУ от 3 марта 2022 г. №73 Об организации взаимодействия Вооруженными силами Украины, другими составляющими обороны и представителями средств массовой информации на время действия правового режима военного положения во взаимодействии с СБУ.