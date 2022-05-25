Джен Псаки, которая покинула должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая, с осени начнет работать на телеканале MSNBC, сообщает Reuters со ссылкой на заявление канала.

Президент MSNBC Рашида Джонс также указала, что Псаки также будет принимать участие в работе канала NBC и в создании специальных программ о ноябрьских выборах в Конгресс и выборах президента 2024 года.

«Острый ум и отзывчивость Джен в сочетании с мастерством в темах, которые она освещает, сделали ее имя нарицательным по всей стране», — сказала Джонс.

Сама Псаки в Twitter написала, что очень рада присоединиться к «семье» MSNBC. «Разбирать факты и докапываться до сути того, что движет события, наиболее значимые для людей в этой стране, еще никогда не было так важно», — указала бывший пресс-секретарь. В разделе «о себе» она указала, что скоро станет ведущей на MSNBC.