После хакерского взлома в сеть попали тысячи фотографий мусульман-уйгуров, которых в Китае подвергают репрессиям и отправляют в концлагеря.

Публикация появилась во время визита верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Синьцзян, где и проживает этот народ.

Хакеры передали файлы с серверов местной полиции американскому ученому Адриану Зенцу, который отдал их журналистам. В них — тысячи фотографий задержанных, а также подробное описание системы фильтрации и “стрельбы на поражение”, которую применяют к пытающимся сбежать из лагерей.

