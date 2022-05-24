Генеральная лицензия Минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг, истечет 25 мая по времени Вашингтона (8:00 бак.вр.). В Минфине США сообщили, что не будут продлевать лицензию.

18 мая министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что ее ведомство вряд ли продлит лицензию, разрешающую обслуживание суверенного долга России. Вместе с тем она отмечала: «Если Россия не найдет способ продолжить эти платежи и допустит технический дефолт, не думаю, что это как-то существенно изменит ее положение, ведь она уже отрезана от глобального рынка капитала».

Без этой лицензии, выпущенной в начале марта, Минфин России не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США, а если они номинированы в евро, то по крайней мере до американских инвесторов.

Казначейство США сообщало, что после 25 мая американские резиденты должны будут запрашивать индивидуальные разрешения для получения выплат процентов или основного долга по российским суверенным евробондам. По условиям истекающей лицензии выплаты невозможны со счетов Минфина, Банка России или Фонда национального благосостояния, заблокированных американскими финансовыми институтами.