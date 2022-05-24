Россия фактически готова к переговорам с Украиной. Возобновление диалога возможно по двум причинам, одна из них — это адекватное восприятие российских элит.

Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

«Кремль, безусловно, готов (возобновить переговоры). Они об этом говорят. Почему? Потому что сейчас началась кампания «а давайте заморозим конфликт». Безусловно, они хотят переговоры», — сказал он в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, в случае прекращения огня и заморозки конфликта Россия окажется в выигрышной позиции. Подоляк добавил, что сейчас стоит задача заставить Москву адекватно воспринимать этот мир. Он подчеркнул, что российские войска уже три месяца воюют в Украине и будут тут еще находиться до тех пор, пока не потеряют максимальное количество людей.

«Переговорный процесс может быть разблокирован по двум причинам. Первая — когда президент Украины скажет вот у вас есть дорожная карта, которую мы понимаем где и какую позицию можем получить», — продолжил он.

Вторая причина возобновления переговоров — это готовность России и в первую очередь ее политических элит адекватно себя воспринимать.