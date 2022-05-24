Украине нужны ракетные системы залпового огня. Они значительно облегчат работу ВСУ на фронте, этим самым помогут предотвратить гуманитарный кризис в Украине.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы.

«Четыре буквы могут помочь Украине: отразить наступление россиян на Донбассе; сорвать планы России по аннексии Херсона; прекратить пытки Россией, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях; разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы: РСЗО» — написал Кулеба.