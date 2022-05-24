Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорном процессе с Россией для того, чтобы избежать потрясений в Европе.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет The Telegraph.

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряжённость, преодолеть которые будет нелегко», — заявил дипломат.

Как пишет газета, Киссинджер таким образом фактически призвал Запад оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на переговоры на условиях, которые «очень далеки от её нынешних военных целей».



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ написал в «Твиттере»: «Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы «давосских паникеров». Немного заняты, защищаем свободу и демократию».