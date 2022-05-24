24 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече было отмечено осуществление успешного сотрудничества в рамках Организации тюркских государств в различных направлениях, высоко оценена роль Азербайджана в деятельности данной организации.

Вновь было подчеркнуто значение поддержки организацией справедливой позиции Азербайджана в период оккупации наших земель Арменией и во время Отечественной войны.

Багдад Амреев с удовлетворением вспомнил поездки на освобожденные от оккупации территории, в том числе в Шушу. Гость отметил, что в ближайшие дни в Баку также состоится заседание министров информации и высоких технологий государств-членов Организации тюркских государств, представители министерств, участвующих в данном заседании, будут присутствовать и на Аэрокосмическом и технологическом фестивале “TEKNOFEST Азербайджан”. Он также сообщил о намерении провести в июне в Шуше широкомасштабный бизнес-форум в рамках Организации тюркских государств, сообщил, что частные компании и бизнесмены тюркского мира проявляют большой интерес к созидательным проектам, реализуемым в освобожденных от оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах Азербайджана. Багдад Амреев отметил, что Шуша объявлена Культурной столицей тюркского мира на 2023 год, сказал, что в этой связи в Шуше совместно с Азербайджаном будут проведены многочисленные культурные мероприятия.

В ходе беседы было подчеркнуто значение избрания Организацией тюркских государств города Шамаха Туристической столицей тюркского мира на 2023 год и выражена уверенность в том, что визит Багдада Амреева в Шамаху внесет вклад в дело расширения сотрудничества между тюркскими государствами и в области туризма.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.