Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 27 мая.

Парламентарии обсудят следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики «За отличие в области охраны окружающей среды» (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «О частной медицинской деятельности», «О лотереях» и «О физической культуре и спорте» (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике», «О газоснабжении», «Об энергетике», «О безопасности гидротехнических сооружений» и «Об обеспечении единства измерений» (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике» (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей» и «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» (второе чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «О перечне предметов, не допускаемых к гражданскому обороту (исключенных из гражданского оборота)», «О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаемых к обороту (ограниченному гражданскому обороту) на основании специального разрешения», «О борьбе с торговлей людьми» и «О рекламе» (первое чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об Алятской свободной экономической зоне» (первое чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы «О пожарной безопасности», «О недрах Земли», «О рыболовстве», «О технической безопасности», «Об охране атмосферного воздуха», «О табаке и табачных изделиях», «О телекоммуникациях», «О племенном животноводстве», «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», «О хлопководстве» и «Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством» (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» (первое чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об обременении движимого имущества» (первое чтение).