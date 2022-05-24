Дипломаты российского посольства в Вашингтоне столкнулись с волной «таргетированных сообщений в социальных сетях, в которых их призывают предать родину». Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, которого цитирует во вторник газета The Wall Street Journal.

«Они присылают нам сообщения: «Вы должны предать Родину!», — приводит издание слова посла.

Газета отмечает, что в ФБР подтвердили проведение «информационной кампании». Других деталей от американского ведомства The Wall Street Journal не приводит.

Антонов также рассказал, отмечает газета, что однажды некий мужчина поставил кресло у въезда в посольство, сидел на нем и раздавал визитные карточки с контактами ФБР, предлагая позвонить ему. Данный инцидент в ФБР комментировать не стали, но отметили, что Россия долгое время является угрозой США в сфере контрразведки и что в ФБР хотели бы поговорить с любым, кто помог бы минимизировать эти угрозы и сохранить безопасность страны.